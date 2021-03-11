İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yanıkömeroğlu, Kırşehir'de konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Türkiye'yi kadın hakları ve kadının konumu konusunda en ileri noktaya taşımaya kararlı olduklarını bildirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Türkiye'yi kadın hakları ve kadının konumu konusunda en ileri noktaya taşımaya kararlı olduklarını bildirdi.

Partisinin Kırşehir İl Başkanlığı tarafından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Yanıkömeroğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in öngörüsü ve tecrübeleriyle dünyayı okuyarak kadın hakları konusunda politikalar ürettiklerini söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 yılı cinsiyet eşitliği raporundan veriler aktaran Yanıkömeroğlu, "Ülkemizi kadın hakları ve kadının konumu açısından en ileri noktaya taşımaya kararlıyız. Genel Başkanımızın kadın politikaları konusunda hassasiyetleri bellidir, kırmızı çizgileri tektir. Bu bizim açımızdan bir şanstır." diye konuştu.

Seçmenin kendilerinden kadın hakları konusunda çok farklı beklentileri olduğunu vurgulayan Yanıkömeroğlu, şunları kaydetti:

"Bu sebeple daha çok çalışmamız, bizden beklenen politikaları geliştirmemiz ve kadınların gelişmesini sağlamamız şart. Biz çalışacağız ve bunu başaracağız. Genel Başkanımızı cumhurbaşkanı olarak göreceğiz ve partimizi de iktidara getireceğiz. Kadınlarımız ülkemizde bir çok sorunla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bunların en başında kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve kadın yoksulluğu gelmekte. Kadın cinayetlerinin nasıl durdurulacağı, kadına yönelik şiddetin nasıl önleneceği siyasi bir sorun olmaktan çıkartılıp toplumsal bir sorun olarak değerlendirilmeli ve bu şekilde önlem alınmalıdır. Her türlü siyasi yaklaşımdan ve politik görüşten uzak şekilde bu insanlık dramı ile mücadele etmek ve çözüm üretmek zorundayız. Bizim Genel Başkanımız bir kadın. Bütün kadınları İYİ Parti çatısı altında siyasete davet ediyorum."

Yanıkömeroğlu, toplantının ardından çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız