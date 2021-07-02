İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sukas, Beypazarı'nda ziyaretlerde bulundu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, Beypazarı ilçesini ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, Beypazarı ilçesini ziyaret etti.
Sukas ile beraberindekiler ilk olarak İYİ Parti İlçe Başkanı Yakup Türkyılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ardından Ziraat Odası Başkanlığı, Beypazarı Muhtarlar Derneği ve Beypazarı Ticaret Odası Başkanlığını ziyaret eden Sukas, talepleri dinledi.
Sukas, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, sorunları yerinde öğrenmek üzere ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak