İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sukas, Beypazarı'nda ziyaretlerde bulundu
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sukas, Beypazarı'nda ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sukas, Beypazarı'nda ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, Beypazarı ilçesini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, Beypazarı ilçesini ziyaret etti.

Sukas ile beraberindekiler ilk olarak İYİ Parti İlçe Başkanı Yakup Türkyılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Ziraat Odası Başkanlığı, Beypazarı Muhtarlar Derneği ve Beypazarı Ticaret Odası Başkanlığını ziyaret eden Sukas, talepleri dinledi.

Sukas, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, sorunları yerinde öğrenmek üzere ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sukas, Beypazarı'nda ziyaretlerde bulundu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sukas, Beypazarı'nda ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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