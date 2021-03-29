İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ergun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Genel durumunun iyi olduğunu ve evde izole durumda bulunduğunu aktaran Ergun, şunları kaydetti:

"Bir kaç gündür yaşadığım halsizlik, baş ağrısı gibi şikayetlerime bağlı olarak bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi. Bir müddet telefonlara cevap veremeyeceğim için şimdiden özür dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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