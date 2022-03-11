İYİ Parti Edirne İl Başkanı Demir'in, Merkez İlçe Başkanı'nı darbettiği iddiası

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - İyi Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, beraberindeki 2 partili ile Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya'yı darpbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Aldığı darbelerle yaralanan Kaya hastaneye kaldırıldı.

İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya, davet üzerine görüşmede bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde Sabuni Mahallesi'ndeki partisinin il başkanlığına gitti. Burada Zafer Kaya, iddiaya göre İl Başkanı Ekrem Demir ve partinin üst kurul delegeleri Mehmet Akalın ve Tarık Aldeniz tarafından dövüldü. Aldığı darbelerle yaralanan Kaya, çağırılan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın şikayeti üzerine İl Başkanı Ekrem Demir, polis tarafından gözaltına alındı.

Ekrem Demir'in Selimiye Polis Merkezi'ndeki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.