İyi Parti'den 'şiddete hayır' açıklaması

25.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:49

İyi Parti Bitlis İl Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.



Parti binasında düzenlenen basın metnini okuyan İyi Parti İl Başkanı Ziya Yoldaş, "Bugün, kadına yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Ülkemizde 2019 yılı içerisinde şu ana kadar 400 civarında kadın katledildi. 400 kadının, 200'den fazlası aile üyeleri tarafından katledildi. Öldürülen kadınların yüzde 53'nün 'neden öldürüldüğü' belirlenemezken, yüzde 23'ü kendi hayatına dair karar verdiği için, yüzde 5'ise ekonomik sebeplerden öldürüldü. 2016-2018 tarihleri arasında Türkiye'de bin civarında kadın, cinayete kurban gitti. Kadın cinayetleri rakamlarla bu kadar korkunç bir görüntü çizerken, kadına yönelik istismar ve şiddettin ise istatistiğini tutabilecek bir araştırma yoktur, olamaz. Çünkü en az kadına yönelik görünür şiddet dışında; cinsel, psikolojik, ekonomik istismarla birlikte, görünmeyen şiddet. Dolaysıyla farkındalığında olmayacak sayısız kadın varlığı var ve tespit edilemiyor bile. Çağlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarında kadın kutsal görülmüş ve övülmüştür. Ümmetinden olduğumuz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed, 'Kadınların haklarını yerine getirme hususunda Allah'tan korkunuz. Zira siz onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız' diye buyurmuştur. Yolunda ilerlediğimiz Atatürk, 'Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' diyerek kadının önemini vurgulamıştır. 25 Kasım'da, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadının değerine ilişkin farkındalığı artırmak ve kadına yönelik şiddet ve istismarın önüne geçmek için örgütlenmek bizlerin görevidir. Unutmayalım ki kadın annedir, kız kardeştir, eştir ve can parçası kız evlattır. Kadına sahip çıkmak onurlu, şerefli ve insan olan herkesin görevidir. Kadına şiddete hayır diyoruz. Bütün kadınlarımıza en derin selam, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA