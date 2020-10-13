İYİ Parti'den Azerbaycan Büyükelçiliği'ne destek ziyareti

ANKARA'da İYİ Partililer, Azerbaycan Büyükelçiliği önünde toplanarak, destek açıklaması yaptı.

ANKARA'da İYİ Partililer, Azerbaycan Büyükelçiliği önünde toplanarak, destek açıklaması yaptı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Azerbaycan'ın dik duruşunu destekliyoruz" dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Yetkin Öztürk ve beraberindeki partililer, Azerbaycan Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Burada ellerinde Azerbaycan bayrağı bulunan gruba, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Ankara milletvekilleri İbrahim Halil Oral ve Ayhan Altıntaş da destek verdi. Burada grup adına açıklama yapan İl Başkanı Öztürk, "Ermenistan'ın ne hukukla ne insan haklarıyla ne de uluslararası ilişkilerle yakından uzaktan alakası olmayan, resmen terörizmle özdeşleşen tutum ve tavrını nefretle ve şiddetle kınıyorum. Şu bir gerçek ki, Ermeni terörünün gücü Can Azerbaycan halkının iradesini kırmaya yetmez. 30 yıla yakın Ermenistan'ın işgali altında olan Karabağ, ezelden beri Türk yurdudur, ebediyete kadar da öyle kalacaktır. Ermenistan ve bu oyunlara taraf olan egemen güçler bilsinler ki; Karabağ'ın Türk olduğu ve Azerbaycan toprağı olduğu gerçeğini kimse değiştiremez. Kardeş devlet Azerbaycan'a karşı girişilen her türlü terörizmin karşısında olduğumuz gibi, vatan savunmasında da sonuna kadar kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kere daha huzurlarınız da belirtmek istiyorum" dedi.

'AZERBAYCAN'IN DİK DURUŞUNU DESTEKLİYORUZ'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise, "Geçmişte yaşadığımız Hocalı katliamı ve günümüzde kadınlara ve çocuklara yapılan bu saldırılar, ibretlik olaylardır. Bütün bu yapılanlar bir savaş suçudur ve hesabı bunlardan mutlaka sorulmalıdır. Azerbaycan'ın dik duruşunu destekliyoruz. Cenabı Allah Azerbaycan ordusunu muvaffak etsin" diye konuştu. Açıklamanın ardından, İYİ Parti Ankara İl yönetimi ve milletvekilleri Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN