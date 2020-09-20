İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti bugün Ankara'da 2. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiriyor ancak kurultaya Cumhuriyet Halk Partisi ile Halkların Demokratik Partisi davet edilmedi.

İYİ Parti, bugün 2. Olağan Kurultayı'nı ANFA Altınpark'ta yapacak. "Millet Bizi Çağırıyor" sloganıyla gerçekleştirilecek kurultayda MHP ve HDP'ye mesafe koyuldu. Bu iki parti de kurultaya davet edilmedi.

RAP ŞARKISI HAZIRLANDI

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; salgın nedeniyle seyircisiz yapılacakken, kurultayda tek aday olan Genel Başkan Meral Akşener'in, "çarşaf" liste ile delegelerin karşısına çıkacağı ancak delegelere liste içinde 100 kişilik bir "anahtar liste" sunulacağı da belirtiliyor. Kurultayda asıl rekabet ise partinin 50 kişilik genel idare kurulu (GİK) ve 11 kişilik merkez disiplin kuruluna (MDK) üyeliklerde yaşanacak. Oy kullanma işlemleri sırasında 40'tan fazla sandık ve 150 kabin kurulacak. 'Z' kuşağından da oy almayı hedefleyen parti yönetimi, kurultay için bir de "Benim sıram, benim zamanım" adlı bir rap şarkısı hazırladı.

MHP VE HDP DAVET EDİLMEDİ

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ile yerel seçimlere CHP ile Millet İttifakı çatısı altında giren İYİ Parti, seçimler sonrasında "HDP ile örtülü şekilde yakınlaşıldığı" iddialarının önünü almak için, kurultayda HDP'ye davette bulunmadı. Akşener'in imzasıyla MHP ve HDP dışındaki siyasi partilere gönderilen mektupta da "kurultaya davetin salgın nedeniyle yapılamadığı" anlatıldı. Ancak bu mektup, MHP ve HDP'ye gönderilmedi. Parti yönetiminin bu kararla üstü kapalı "bundan sonra, Millet İttifakı içinde HDP'yle anılmak istemediği" mesajını CHP'ye de verdiği ileri sürülüyor.