İYİ Parti'de görevden alınan Yavuz Ağıralioğlu kimdir?

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu Meclis'teki görevinden alındı. Ağıralioğlu'nun İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilliği görevini sürdürüyordu. Daha sonra Yavuz Ağıralioğlu'nun hayatı insanlar tarafından merak edilme başladı. Peki Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?

Yavuz Ağıralioğlu, 1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara'da doğdu. Yavuz Ağıralioğlu'nun babasının adı Mustafa, annesinin adı ise Hatice'dir. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da okuyan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

Yavuz Ağıralioğlu, 1995-1997 yıllarında Nizam-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı; Muhsin Yazıcıoğlu döneminde BBP MKYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yavuz Ağıralioğlu, 2011 yılından itibaren Türkiye İnisiyatif Merkezi Başkanlığı'nı yürütmektedir. Ağıralioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.