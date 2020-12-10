İyi Aile Babası ne zaman, saat kaçta? İyi Aile Babası 2. yeni bölüm fragmanı izle?

İyi Aile Babası 2. yeni bölümü ile 10 Aralık Perşembe günü Kanal D ekranlarında izleyici karşısında olacak. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu yeni dizi İyi Aile Babası 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte,İyi Aile Babası'nın yeni bölüm fragmanı

İYİ AİLE BABASI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir. Bu yaşadıkları yetmezmiş gibi bir gece rüyasında Duru Nine'yi gören Mehmet Ali az bir ömrü kaldığını öğrenir. Yaşadığı hayatı sorgulamaya başlar. Yaşadığı süre boyunca hayata dair bir iz bırakmadığını fark eden Mehmet Ali, iz bırakmaya karar verir.

İYİ AİLE BABASI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aslı'nın iş yoğunluğundan dolayı Mehmet Ali ev idaresini almayı teklif eder. Ancak Mehmet Ali için bu hiç kolay değildir. Evde cümbüş başlar. Arife ise Rıfkı'nın evlilik meselesi üzerinde kafa yormaya devam eder.

Tedavisi henüz bulunamamış bir hastalığa çözüm bularak ismini tarihe altın harflerle kazımaya kararlı olan Mehmet Ali'ye yardım Rıfkı'dan gelir. Ancak Rıfkı'nın da bir şartı vardır. Mehmet Ali, Ayfer ile Rıfkı'nın arasını yapacaktır.

İYİ AİLE BABASI KONUSU

Mehmet Ali Pamuk, evli ve üç çocuklu, İstanbul Anadolu Yakası'nda, mahalle arasında özel halk sağlığı kliniği sahibi, idealist bir hekim ve daha da idealist bir aile babasıdır. Mehmet Ali, tıp fakültesinde okurken, kampüste tanıştığı, halkla ilişkiler bölümünde okuyan ve çok güzel bir İstanbul Kadıköy kızı olan Aslı'ya aşık olmuş ve sonunda O'nunla evlenmeyi başarmıştır.

Aslı da, Mehmet Ali'yi severek evlenmiştir; ama zavallının, Mehmet Ali ile evlenirken, aynı anda Mehmet Ali'nin ailesiyle de evleniyor olduğundan haberi yoktur. Mehmet Ali, evlendikten sonra, en azından bir süreliğine kira vermemek için, eskiden Adana'nın önemli ağalarından olan İbrahim dedesinin annesine bıraktığı üç katlı eski apartmanın orta katında oturmayı uygun görünce; yeni evli çiftin tüm hayatları, giriş katında oturan anne babalarının hayatıyla iç içe geçmiştir.

Yıllar geçmiş, çiftin çocukları olmuş, hepsi okul çağına gelmiş, hatta büyük kızları evlenme çağına yaklaşmıştır, ama değişen hiçbir şey olmamıştır. Zavallı Kadıköy kızı Aslı, hala aynı apartmanda, giriş katında oturan kayınvalidesi ve kayınpederi ile birlikte yaşamaktadır ve 7/24 kayınvalide baskısı altındadır.

İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI

Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu)

Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu)

Arife Pamuk (Melek Baykal)

Kerami Pamuk (Salih Kalyon)

Rıfkı Pamuk (Timur Acar)

Yardımcı karakterler

Ayfer (Bahar Süer)

Emre Güney (Berke Üsdiken)

Damla Pamuk (Ecrin Su Çoban)

Oğulcan Pamuk (Berat Efe Parlar)

Aydan Hemşire (Beste Bereket)

Çilem Hemşire (Rukan Demir)

Genel bakış