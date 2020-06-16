İvrindi'de asfalt yama çalışmalarına hız verildi İvrindi Belediyesi ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri işbirliği ile İvrindi genelinde Asfalt yama çalışmaları yürütüyor.

İvrindi Belediyesi ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri işbirliği ile İvrindi genelinde Asfalt yama çalışmaları yürütüyor. İvrindi Belediyesi Kontrollü Sosyal Hayata Geçiş süreci ile birlikte kırsal mahallelerde sürdürdüğü çalışmalarına hız verdi.

Havaların ısınması ve çiftçilik faaliyetlerinin en yoğun yaşandığı zaman dilimine giriş yapılmış olması sebebiyle kış aylarında mahalleler arası bozulan asfalt üzerinde yama çalışması yürütüyor.

Belirlenen güzergahlar tamamlanıncaya dek çalışmaların süreceğini dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz " İvrindi ilçemiz genelinde Pandemi sürecinde ara vermeden sürdürdüğümüz çalışmalarımıza Kontrollü Sosyal Hayata Geçiş ile merkez dahil kırsalda da devam ediyoruz. Çiftçiliğin yoğun yaşandığı, hasat mevsiminin yaklaştığı, mahalleler arası traktör başta olmak üzere araç sirkülasyonunun en fazla olduğu zaman dilimine girdik. Cumhurbaşkanımızın da dediği üzere Yol Hayattır, Yol Medeniyettir. Yol bizler için olmazsa olmazımız. Kışın yağan yağmurlar sebebiyle çöken, bozulan yollarımız, yol kenarında düzenleme ve genişlemeye ihtiyaç duyulan yerlerde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerimizce itina ile tamirat ve düzenleme işlemleri yapılıyor. Belirlediğimiz güzergah haricinde ilerleyen takvimlerde ekstra bir program daha oluşturup ilçe genelinde halledilmedik asfalt sorunu kalmasın istiyoruz, derdimiz hizmet sevdamız İvrindi" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA