Ivanka Trump'ın kıyafeti BM toplantısına damga vurdu

Ivanka Trump'ın kıyafeti BM toplantısına damga vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kızı aynı zamanda Beyaz Saray danışmanı olan Ivanka Trump, New York'taki BM Genel Kurulu'na katıldı. Trump'ın mavi gömleğinden görünen göğüs uçları ise toplantıya damga vurdu.

24.09.2019 16:48
Ivanka Trump'ın kıyafeti BM toplantısına damga vurdu

Ivanka, BM Genel Kurulu'nda giydiği kıyafet ile tüm bakışların üzerine toplanmasına neden oldu.

37 yaşındaki Trump, New York'taki BM Genel Kurulu'na, Prada markasına ait, 2130 dolarlık, yüksek bel, çiçek motifli şık bir beyaz etek ve üzerine de sade bir mavi gömlek kombini ile gitti.Ivanka, konuşma yapmaya giderken verdiği görüntü ile bakışları üzerine topladı.

SÜTYENSİZ BM TOPLANTISINA KATILDI

Babasıyla birlikte iklim zirvesine katılan Ivanka, sahneye çıkarken tüm basın da Trump'ı çekmekle meşguldü. Ivanka Trump'ın sütyen takmaması, göğüs uçlarının gömlekten görünmesine neden oldu.

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