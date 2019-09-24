Ivanka Trump'ın kıyafeti BM toplantısına damga vurdu

24.09.2019 16:48

Ivanka, BM Genel Kurulu'nda giydiği kıyafet ile tüm bakışların üzerine toplanmasına neden oldu.

37 yaşındaki Trump, New York'taki BM Genel Kurulu'na, Prada markasına ait, 2130 dolarlık, yüksek bel, çiçek motifli şık bir beyaz etek ve üzerine de sade bir mavi gömlek kombini ile gitti.Ivanka, konuşma yapmaya giderken verdiği görüntü ile bakışları üzerine topladı.

SÜTYENSİZ BM TOPLANTISINA KATILDI

Babasıyla birlikte iklim zirvesine katılan Ivanka, sahneye çıkarken tüm basın da Trump'ı çekmekle meşguldü. Ivanka Trump'ın sütyen takmaması, göğüs uçlarının gömlekten görünmesine neden oldu.