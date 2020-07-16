Ivanka Trump'a "konserve reklamı" tepkisi
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Ivanka Trump'a "konserve reklamı" tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve Beyaz Saray Danışmanı Ivanka Trump, resmi Twitter hesabında tıpkı babası gibi Goya markasının reklamını yapan Ivanka'nın bu hareketi tepkilere neden oldu.

Ivanka Trump'a
16.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:42

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve Beyaz Saray Danışmanı Ivanka Trump, resmi Twitter hesabında tıpkı babası gibi Goya markasının reklamını yapan Ivanka'nın bu hareketi tepkilere neden oldu.

ABD başkanı Donald Trump yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturmayı sürdürüyor. Trump bu kez de kızı ve danışmanı Ivanka Trump'la birlikte sosyal medyanın gündemine düştü. Trump'ın resmi Instagram hesabından yaptığı ünlü Amerikan yiyecek firması Goya'nın reklamı oldu. ABD Başkanı Trump Instagram hesabından şirketin reklamını paylaşıp "Goya'yı Seviyorum" notunu paylaştı.

IVANKA TRUMP'A GOYA TEPKİSİ

Bu paylaşımlar Trump'ın kızı ve aynı zamanda danışmanı olarak görev yapan Ivanka Trump tarafından da tekrarlanınca tepkiler büyüdü. Twitter hesabında tıpkı babası gibi Goya markasının reklamını yapan Ivanka'nın bu hareketi tepkilere neden oldu. Bir çok kişi Goya markasını boykot etme kararı aldı. Trump, fotoğrafla birlikte, "Bu Goya, iyi olmalı" mesajını yazdı. Ivanka, hükümette görevli bir kişi olarak bir markanın reklamını yapmakla ve federal etik kurallarını yıkmakla suçlandı.


Kaynak: DHA

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