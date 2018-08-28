Ivana Sert, Oğlu Ateşin Yanında Sevgilisinin Dudağından Öptü
Modacı Ivana Sert'in eski eşi Yurdal Sert, 3 yıldır aşk yaşadığı Rus manken Tatiana Tereschuk ile oğlu Ateş'in yanında öpüştü.
Modacı ve manken Ivana Sert ile 7 yıl evli kalan ve Ateş adını verdikleri bir oğlu olan Yurdal Sert, dün öğlen saatlerinde kendisinin kullandığı teknesini Türkbükü'ndeki bir otelin iskelesine yanaştırarak, oğlu Ateş ve misafirlerini aldı. Teknesine gelen sevgilisi gören Sert, oğlunun yanında sevgilisinin dudağından öptü.
ATEŞ'İN YANINDA HOŞGELDİN ÖPÜCÜĞÜ
Misafirlerini tekneye yanaştırırken teknesine su ikmali de yapan 57 yaşındaki iş adamı, oğlunun gözü önünde sevgilisi Tatiana Tereschuk'u dudağından öperek 'hoşgeldin' dedi.
SOYADINDAN VAZGEÇMEDİ
Ivana Sert ve Yurdal Sert 7 yıllık evliliklerini 2013 yılında sonlandırmıştı. Ancak Ivana Sert, kızlık soyadı olan Smiljkovic kullanmak istemediği için mahkemeye başvurmuş uygun görüldüğü içinde eski eşinin soyadını kullanmaya devam etmişti.
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adamın öptüğü modacı oluyo...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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dudandan öpmüş haberi mi yaptınız gerçekten? pesCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Oğlunun da cok umrundaydıCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ee nolmuş yani oğlunun yanında öptüyse? çocuğunun gözü önünde dayak yiyen öldürülen kadınlar bu kadar gündem olmuyor da bu mu oluyor? hayret bişey ya.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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PARA PARA PARACevap Yaz 11 Yayından Kaldır