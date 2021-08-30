İvana Sert; Cahillikten başka bir şey değil
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İvana Sert; Cahillikten başka bir şey değil

İvana Sert; Cahillikten başka bir şey değil
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Model İvana Sert, önceki gün Dadaşlar diyarı Erzurum'da Ata Bronz Mobilya Mağaza açılışına katıldı. Açılışta basın mensuplarına poz veren ünlü model, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Daha önce birçok kez Erzurum Palandöken'e kayak için geldiğini belirten İvana Sert, Türkiye için övgüler yağdırdı. Uzun yıllardır ülkemizde yaşayan Ivana Sert, Erzurum'daki Merve Özyapar'ın sahibi olduğu Ata Bronz Mobilya mağaza açılışında, 'Türkiye doğusundan, güneyine, kuzeyine, batısına kadar her bir köşesi cennet gibi bir vatan. İşim gereği çok fazla geziyorum ve Türkiye'de gezmediğim şehir kalmadı gibi. Cennet gibi bir ülke. Kıymetini bilelim' dedi.

Ev mobilyasının evin tüm ambiyansını gösterdiğini ve çok önemli olduğunu belirten Ivana Sert, 'Erzurum'da, Ata Bronz mobilya açılışında bir kadın girişimcinin iş dünyasında olması çok önemli. Erzurum'da istihdam sağlıyor Merve'yi tebrik ediyorum' diye konuştu.

Her daim spor ve sağlıklı beslenerek fit vücudu ile dikkat çeken İvana Sert, aşı karşıtlarına sert çıktı. Tek kurtuluşun aşı olduğunu dile getiren Ivana, 'Dünya bilim adamlarının sürekli aşı olun çağrılarına karşı gelenleri anlamıyorum. Cahillikten başka bir şey değil. Lütfen aşı olalım' dedi.

İvana Sert; Cahillikten başka bir şey değil
İvana Sert; Cahillikten başka bir şey değil

Kaynak: Snob Magazin

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