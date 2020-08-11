İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca: Büyük üniversitelerde okumak inanılmaz farkındalık yaratıyor
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İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca: Büyük üniversitelerde okumak inanılmaz farkındalık yaratıyor

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca: Büyük üniversitelerde okumak inanılmaz farkındalık yaratıyorOlcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, üniversite tercihi yapacak öğrencilere, "Büyük üniversitelerde okumak inanılmaz bir farkındalık yaratıyor.

11.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:23

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca: Büyük üniversitelerde okumak inanılmaz farkındalık yaratıyor

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, üniversite tercihi yapacak öğrencilere, "Büyük üniversitelerde okumak inanılmaz bir farkındalık yaratıyor. Bunu tercih yaparken mutlaka göz önüne alsınlar. Hobileriyle meslekleri örtüşürse de iyi yerlere gelmeleri mükemmel olacaktır" dedi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, üniversite tercihi yapacak öğrencilere önerilerde bulundu. Tercih yapacak öğrencilere başarılar dileyen Prof. Dr. Karaca, "'Puanım az' gibi nedenlerle kendilerini hiç sıkmasınlar. Burada önemli olan seçimde tercih edebilecekleri 3 tane etken var. Aile faktörü, çevre faktörü ve puan. Burada en önemlisi kendilerini tanımaları ve nelere yetenekli olduklarını görmeleri. Buna göre tercihlerini şekillendirmeliler. Bir diğer önerimde büyük denizde boğulmaları. Açıkçası burada çok farklı görüşler var. Üniversite eğitimi aslında bir atmosfer ve iklim olayı. Burada büyük üniversitelerde okumak inanılmaz bir farkındalık yaratıyor. Bunu tercih yaparken mutlaka göz önüne alsınlar. Hobileriyle meslekleri örtüşürse de iyi yerlere gelmeleri mükemmel olacaktır" diye konuştu.

'BU SENE İLK DEFA AÇTIĞIMIZ BİR BÖLÜM VAR'

Bu yıl öğrenime yeni bir bölüm kazandırdıklarını kaydeden Karaca, "Mühendislik, mimarlık ve temel bilimler önemli meslek dalları oldular. Çünkü tıpta da gelişmeyi, yenileşmeyi, farkındalığı aslında mühendisler yapmıştır. Katkıları onlar sunmuşlardır. Geleceğin meslekleri klasik mühendislikler halen ölmez. İçeriklerini değiştiriyor ve dönüştürüyoruz. Burada tabi önemli olan bilgiye hakim olmak. Bilgiyi üretmek ve analiz etme alanları çok daha ön plana çıkacaktır. Bu sene ilk defa açtığımız bir bölüm var. Yapay zeka ve veri mühendisliği. Buna ciddi bir eğilim olacağını düşünüyorum. Çünkü günümüzde artık yapay zekanın dokunmadığı, etkilemediği alan yok. Biz yapay zekayı da, makine öğrenmesini de mümkün olduğu kadar diğer mühendislik dallarının içeriklerine koymaya çalışacağız. Bu önümüzdeki yıldan itibaren müfredatımızda göreceğiz. Yapay zeka ile veri mühendisliği önemli ama klasik mühendisliklerde kendi içinde değişiyor ve dönüşüyor, güncele ayak uyduruyor" ifadelerini kullandı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca: Büyük üniversitelerde okumak inanılmaz farkındalık yaratıyor

Kaynak: DHA

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