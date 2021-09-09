İTÜ öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) 2019-2020 eğitim ve öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet sevincini yaşadı.

İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) 2019-2020 eğitim ve öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet sevincini yaşadı.

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde yer alan stadyumda düzenlenen törene, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, mezunlardan Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Çağatay Özdoğru, dekanlar, öğretim üyeleri, mezun öğrencilerle aileleri katıldı.

Törende, Prof. Dr. Koyuncu ile Özdoğru'nun konuşmalarının ardından mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler ile öğretim üyeleri fotoğraf çekimi için sahneye davet edildi. Bu sırada bölümlerini birinci, ikinci ve üçüncü bitiren öğrencilerin de isimleri okundu.

Tören, öğrencilerin yemin ve kep atma seremonisinin ardından şarkıcı Simge'nin sahne almasıyla sona erdi.

"Artık yüz yüze eğitime geçiyoruz"

Törenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu, geçen yıl pandemi nedeniyle online eğitime geçtiklerini, bu nedenle de geçen yıl mezuniyet töreni gerçekleştiremediklerini söyledi.

Prof. Dr. Koyuncu, geçen yılki öğrencileri mezuniyet töreni sevincini yaşatmadan göndermek istemediklerini belirterek, "Bir yıl sonra da olsa öğrencilerimize bu mezuniyet törenini hazırladık. Bir yıldır üniversiteden uzak olmalarına rağmen mezunlarımızın tamamına yakını aileleriyle birlikte törene eşlik etti. Çok coşkulu bir tören yaşadık." ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminin hem öğrenciler hem de akademisyenler açısından zorlu bir süreç olduğuna işaret eden Koyuncu, şunları kaydetti:

"Online sürece çok hızlı adapte olduk. Her yönüyle bu süreci çok güzel bir şekilde yürüttük. Ama biz mühendislik ve temel bilimler ağırlıklı bir üniversiteyiz. Uygulamalı derslerimiz, proje derslerimizin bizler açısından yüz yüze yapılması çok önemli. Artık 2021-2022 yılı itibarıyla yüz yüze eğitime geçiyoruz. Bu konuda her türlü tedbiri alacağız. Özellikle HES kodu ile sorgulama, aşı kontrolü ve gerektiğinde PCR kontrolü gibi gerekli tedbirleri alarak artık öğrencilerimizi biz kampüste görmek istiyoruz. Kampüslerimiz öğrenci olduğu zaman çok daha canlı. Öğrenci olduğu zaman öğretim üyelerimiz çok daha canlı, motive olarak kampüslerimizde dersleri yürütüyor. Artık yüz yüze eğitime geçiyoruz."

Prof. Dr. Koyuncu, İTÜ'nün 1773'te kurulmuş bir mühendislik okulu olduğunu, 2023'te kuruluşlarının 250'nci yıllarını kutlayacaklarını ifade ederek, "İTÜ çok köklü bir üniversite, çok büyük bir aile. Bu ailenin bireyleri olarak tüm öğrencilerimiz bu bilinçle mezun oluyor. Mezun olduktan sonra hiçbir zaman üniversiteden kopmuyorlar. Mezunlarımız hayata atılacaklar ve burada kazandıkları donanımla hayatlarını devam ettirecekler. Bundan sonraki süreçler de İTÜ mührü, rozeti ile alnı açık olarak bundan sonraki hayatlarını devam ettirecekler." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız