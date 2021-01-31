İTÜ MTAL öğrencileri su tasarrufuna dikkat çekmek için video hazırladı

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL) öğrencileri, su tasarrufuna dikkat çekmek için video hazırladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İTÜ MTAL) öğrencileri, su tasarrufuna dikkat çekmek için video hazırladı.

İTÜ MTAL'dan yapılan açıklamaya göre lise, meslek lisesinin sorunlara karşı çözüm üretme çalışmaları sürüyor. 2020 yılının kurak geçmesi ve barajlardaki su seviyesinin normalin altında olması nedeniyle İTÜ MTAL öğrencileri toplumda farkındalık oluşturmak için "su tasarrufu" videosu hazırladı.

Okul öğretmeni Selen Aras koordinatörlüğünde 8 öğrencinin katkı sunduğu çalışmada, suyun verimli ve idareli kullanılması konusunda insanlar bilgilendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, ekolojik sistemin sürdürülebilirliği ve güvenliği için suyun hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Tarih boyunca medeniyetlerin gelişmesinde veya gerilemesinde suyun etkili olduğunu vurgulayan Toros, şunları kaydetti:

"Su günümüzde de önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle öğrencilerimize suyun önemiyle ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizde dikkat çekmek için evlerinde su tasarrufu ile ilgili kısa videolar çektiler. Bu videoyu da sosyal platformlara yükleyerek dikkat suyun tasarrufuna dikkat çekecekler. Öğrencilerimizin bu tarz farkındalık projeleri yapmaları çok önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer