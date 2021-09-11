İTÜ'DEN MEZUN OLAN 3 BİN 500 ÖĞRENCİYE TÖREN

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA

İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda mezun olan 3 bin 500 öğrenci için tören düzenledi.

İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde yer alan stadyumda düzenlenen törene, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, dekanlar, öğretim üyeleri, mezun öğrencilerle aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu yeni mezunlara çalışma hayatlarında başarılar diledi. TİM Başkanı İsmail Gülle yaptığı konuşmada mezun olan öğrencilere Türkiye'nin ihracatına katkı yapacak yenilikçi projeler üretmeleri tavsiyesinde bulundu. İTÜ'den 39 yıl önce mezun olan Gülle'ye kaybolan diplomasının yenisi İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu tarafından verildi. Prof. Dr. İsmail Koyuncu, mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler ile öğretim üyeleri fotoğraf çekimi için sahneye davet edildi. Bu sırada bölümlerini birinci, ikinci ve üçüncü bitiren öğrencilerin isimleri okundu. Törende, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'ın Makine Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümünden mezun olan oğlu Mehmet Asım Özvar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin Şehir Planlama ve Mimarlık bölümünden mezun olan kızı Ravza Kabaktepe de diplomalarını aldı.