Itır Esen kimdir? Itır Esen kaç yaşında, nereli? Itır Esen filmleri!
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Itır Esen kimdir? Itır Esen kaç yaşında, nereli? Itır Esen filmleri!

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Itır Esen kimdir? Itır Esen kaç yaşında, nereli? Itır Esen filmleri!

Yeşilçam'da birçok filmde rol almış, yeşil gözlü oyuncu ünlü Yeşilçam oyuncusu Itır Esen kimdir? Itır Esen kaç yaşında, nereli? Itır Esen filmleri! Detaylar haberimizde.

Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu

Yeşilçam'da birçok filmde rol almış, yeşil gözlü oyuncu ünlü Yeşilçam oyuncusu Itır Esen kimdir? Itır Esen kaç yaşında, nereli? Itır Esen filmleri!

ITIR ESEN KİMDİR?

Itır Esen (d. 17 Aralık, 1956 İstanbul), Türk oyuncu ve modeldir. Itır Esen seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in kızıdır. Fotomodellik yaptığı dönemde Milliyet gazetesinin ek dergisinin kapağında bir fotoğrafı yayımlanmıştır. Aşk-ı Memnu adlı dizide oynaması için yeni yüzler aranırken kendisine 'Bihter' rolü teklif edilmiştir. Halit Refiğ, Itır Esen'i görür görmez kendisine Bihter'in üvey kızı 'Nihal' karakterini uygun görmüştür. 1975 yılında TRT'de yayınlanan 6 bölümlük dizi ile bir anda tanınmıştır.[kime göre? Sinemayı bırakmış ve ünlü sinemacı Yavuz Turgul'la evlenmiştir. Bu evlilikten iki çocuğu olmuştur. Torunu kendisiyle aynı adı taşımaktadır. 2001'de yine TRT'de yayınlanan ve başrolünü Zuhal Olcay'ın oynadığı Yeditepe İstanbul adlı dizi ile Türk sinemasına 23 sene sonra geri dönmüştür. 2007 yılında Hülya Koçyiğit'in başrol oynadığı "Aşk Eski Bir Yalan" dizisinin senaristliğini üstlenmiştir. 2015'ten beri Beşiktaş JK Divan Kurulu üyesidir.

ITIR ESEN FİLMLERİ

Aşk-ı Memnu (1975)

Bizim Aile (1975)

Gençlik Köprüsü (1975)

Aile Şerefi (1976)

Gülen Gözler (1977)

Benim Gibi Sevenler (1977)

Liseli Kızlar (1977)

Benim Gibi Sevenler (1977)

Cennetin Çocukları (1977)

Rezil (1978)

Yeditepe İstanbul (2001)

Aliye (2004)

Çemberimde Gül Oya (2004)

Alanya Almanya (2005)

Yeniden Çalıkuşu (2005)

Arka Sokaklar (2006)

Ahh İstanbul (2006)

Sis ve Gece (2006)

Sınav (2006)

Doktorlar (2006)

Pertev Bey'in Üç Kızı (2006)

Kuzey Rüzgarı (2007)

Milyonda Bir (2008)

Güneşi Gördüm (2009)

Adını Sen Koy (2009)

Deli Saraylı (2010)

Maskeli Balo (2010)

Mavi Kelebekler (2012)

Kurt Kanunu (2012)

Taş Mektep (2012)

Aşk Ağlatır (2013)

Fatih-Harbiye (2013)

Peri Masalı (2013)

Gamsız Hayat (2015)

Kördüğüm (2016)

Bir Deli Sevda (2017)

Annem (2019)

Zümrüdüanka (2020)

Saygı (2020)

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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