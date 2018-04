İthal Et Sorunu "1 Kilo" Farkla Çözülür

Köy Koop Merkez Birliği Başkanı Yakup Yıldız, üreticinin sigorta sorunu çözülürse üretim gücünün artacağını söylerken, Burdur Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Turan Çayır ise Türkiye'de yeterli hayvan olduğunu, girdi maliyetlerinin düşürülmesi halinde her hayvanın daha iyi beslenerek karkas ağırlının1 kilo daha artırılabileceğini bunun da et sorununun çözüleceğini söyledi.

"Çoban kardeşimizi destekleyin"

GL Platform tarafından düzenlenen Burdur 4. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda konuşan Köy Koop Merkez Birliği Başkanı Yakup Yıldız, devlet desteklerinin üreticinin paraya en çok ihtiyaç duyduğu aylarda verilmesi için çalıştıklarını belirerek bu konuda bir sonraki yıl ödemelerin 2 ay önceye çekilmesini sağladıklarını vurguladı. Yıldız "Destekleme bedelleri 25 liraydı, 50 lira olması talebimizi bakanlığa ilettik. En büyük sorunlarımız, çiftçimizin sosyal güvenlik kapsamından yoksun olması. En az 100 koyun ya da keçiden fazla hayvanı olan üretici kardeşimizin Tarım Bakanlığımızın desteklerinden yararlanması ve sigorta pirimlerinin Bakanlık tarafından yatırılması konusunda çalışmalara başladık. Bu ülkenin tarım ve hayvancılığı üretmekten geçer. Dışardan ithalatla olmaz. Burdan duysunlar diye konuşuyorum çoban kardeşimizi destekleyin biz üretmeye talibiz, gücümüz var" diye konuştu.

"Sorunu 1 kilo farkla çözeriz"

Burdur Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Turan Çayır ise ithal et konusunda farklı bir çözüm önerileri olduğunu söyledi. Çayır, "Girdiler azalırsa üretici hayvanın daha iyi besler. Her hayvan 1 kilo alırsa ithal et sorunu ortadan kalkar. Aslında bu ülkenin hayvan sayısı da buna yeter.Geçen yıl Burdur'da karkas ağırlık ortalaması 265 kiloydu. Hayvan başına 1 kilo et daha fazla aldırabilirsek bu 25 bin hayvanın kesilmemesi demektir. Girdi maliyetlerimiz düşürülürse ithal ete ihtiyaç kalmaz. Bu ülke bizim, biz de üretmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.