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İtfaiyecilere çiçekli kutlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İtfaiyecilere çiçekli kutlama

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İtfaiye Haftası dolayısıyla Süleymanpaşa'da görev yapan itfaiye erlerine ziyarette bulundu.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İtfaiye Haftası dolayısıyla Süleymanpaşa'da görev yapan itfaiye erlerine ziyarette bulundu. İtfaiyecilere baklava ikramında bulunan Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik'e de çiçek takdim ederek İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Ziyarette, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı ve Halkla İlişkiler Müdürü Salih Nurettin Çelik eşlik ederken, Yüksel, gece vardiyasında görev başında olan itfaiye erleri ile bir süre sohbet ederek baklava ikramında bulundu. Ayrıca İtfaiye Daire başkanı Cengiz Çelik'e de çiçek takdim eden Yüksel, Çelik nezdinde Tekirdağ'da görev yapan tüm itfaiyecilerin haftasını tebrik etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Yüksel, "İtfaiye Haftası dolayısıyla görev başındaki itfaiyecilerimizi ziyaret ettik. Ziyaretimiz sırasında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanımız Cengiz Çelik ve gece vardiyasındaki itfaiye erlerimizle bir araya geldik. Tatlı ikramında bulunarak sohbet ettiğimiz, her şartta ve durumda, canını dişine takarak halkımızın imdadına yetişen itfaiyecilerimizin haftasını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledik. Bu vesileyle tüm Türkiye'de görev yapan fedakar itfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası'nı kutluyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

İtfaiyecilere çiçekli kutlama

İtfaiyecilere çiçekli kutlama

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