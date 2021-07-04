İtalyan ressamların eserleri Doğubayazıt'ta sergide

İŞ insanı Hikmet Eraslan'ın kişisel koleksiyonundaki İtalyan ressamların orijinal eserlerinden oluşan 58 yağlı boya tablo, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'nda sergileniyor.

İŞ insanı Hikmet Eraslan'ın kişisel koleksiyonundaki İtalyan ressamların orijinal eserlerinden oluşan 58 yağlı boya tablo, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'nda sergileniyor.

Ağrı Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda ve 'İshak Paşa Sarayı Kültür Sanat Etkinlikleri' projesi kapsamında tabloları sergileyen Hikmet Eraslan, tüm sanatseverleri, Doğubayazıt'ı, İshak Paşa Sarayı'nı ve İtalyan ressamların eserlerini görmeye davet etti.

Dünyaca ünlü top modelleri podyuma çıkartarak Türkiye'nin en büyük moda şovuna da imza atan Hikmet Eraslan, bu kez, İtalyan ressamların eserlerinden oluşan koleksiyonunu doğduğu topraklara, Doğubayazıt'a taşıdı. 'İtalyan Ressamlar Doğubayazıt'ta' sergisi için 17'nci yüzyıldan kalma eşsiz İshak Paşa Sarayı'nda bir açılış töreni düzenlendi. Ağrı Valiliği'nin ilin tanıtımının yanı sıra kültürel değerlerin tanınırlığını sağlamak ve şehrin ekonomik yapısına katkı sunmak amacıyla yaz boyunca düzenleyeceği etkinliklerin bir parçası olan serginin açılışına gösterilen ilgi de yüksek oldu. Ağrı Valisi Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın katılımıyla gerçekleştirilen tören için aralarında ressam Ahmet Güneştekin'in de olduğu çok sayıda özel davetli Doğubayazıt'a geldi. Doğduğu topraklara olan sevgisini her fırsatta dile getiren ve geçen yıl gerçekleştirdiği dijital platform defilesiyle dünyanın dikkatini Doğubayazıt'a çekmeyi başaran Dosso Dossi Holding Ceo'su Hikmet Eraslan, "Bu bölgenin ekonomi ve turizm açısından kalkınması için hepimizin elinden geleni yapması lazım" dedi.'YİNE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'Geçen yıl Türkiye'nin en ünlü mankenleriyle İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı eteklerinde gerçekleştirdiği dijital platform defilesinin görüntülerini 50'den fazla ülkede yayınladıklarını hatırlatan Hikmet Eraslan, "Şimdi ise Türkiye'nin en iddialı orijinal İtalyan yağlı boya resim koleksiyonuyla yine Doğubayazıt'tayız. Yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Böylesi iddialı bir koleksiyon ile Doğubayazıt'ın turizm ve moda dışında sanatla konuşulmasını da sağlayacağız. Tüm sanatseverleri, bu sergi vesilesiyle ülkemizin en güzel köşelerinden biri olan Doğubayazıt'ı, İshak Paşa Sarayı'nı ve İtalyan ressamları görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.'İNSANLARIN İLGİSİNİ BURAYA ÇEKMEK İSTİYORUZ'Vali Osman Varol, konuşmasında, "İshak Paşa Sarayı'nda böyle güzel bir etkinlik yapıyor olmaktan çok mutluyuz. İshak Paşa Sarayı'nda bir dizi kültür ve sanat etkinliği yapıyoruz. Bu toprakların birtakım olumsuz olaylarla anılmasının önüne geçmek, güzel memleketimiz Ağrı'yı, Doğubayazıt'ı her zaman hayırlı işlerle, olumlu faaliyetlerle gündeme getirmek istiyoruz. Bu vesileyle gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle insanların ilgisini buraya çekmek istiyoruz. Bölgemizin değerlerini sadece bu bölgeye değil tüm dünyaya mal etmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu etkinliğimize katkısı olan Dosso Dossi Holding'e çok teşekkür ederim. Onlar bu topraklardan çıkmış çok önemli iş insanları. Bu bölgenin kültürle, sanatla ülkemizin ve dünyanın gündemine geleceğine inanıyorum" diye konuştu.'DOĞDUKLARI TOPRAKLARI HİÇ UNUTMADILAR'Belediye Başkanı Savcı Sayan da, İshak Paşa Sarayı'nın güzelliklerinin sanatla buluşmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "İshak Paşa Sarayı'nı dünyaya anlatmak için bu etkinlikler çok önemli. Yaptığı çalışmalar için Dosso Dossi Holding yöneticilerine çok teşekkür ederim. Doğdukları toprakları hiç unutmadılar" dedi.

İshak Paşa Sarayı'nın tarihi dokusuna zarar vermeden özel olarak düzenlenen alanlarda bir ay süreyle açık kalacak olan 'İtalyan Ressamlar Doğubayazıt'ta' sergisi, sanatseverler tarafından 3 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir