İtalyan kaçak mafya üyesini internette paylaştığı yemek videoları ele verdi
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İtalyan kaçak mafya üyesini internette paylaştığı yemek videoları ele verdi

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalyan kaçak mafya üyesini internette paylaştığı yemek videoları ele verdi

İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden "Ndrangheta" mensubu kaçak Marc Feren Claude Biart, bulunduğu Dominik Cumhuriyeti'nde çekip internette paylaştığı yemek videolarından teşhis edilerek yakalandı ve ülkesine getirildi.

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İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden "Ndrangheta" mensubu kaçak Marc Feren Claude Biart, bulunduğu Dominik Cumhuriyeti'nde çekip internette paylaştığı yemek videolarından teşhis edilerek yakalandı ve ülkesine getirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, 2014'ten bu yana aranan Ndrangheta mensubu 53 yaşındaki Biart'ın, İtalyan yemeklerine yönelik tutkusu yakalanmasına neden oldu.

İtalyan güvenlik güçleri ile Interpol ve Dominikli yerel makamların iş birliği sonucunda, internette paylaştığı yemek videolarında yüzünü göstermemesine rağmen, dövmelerinden teşhis edilen Biart, 24 Mart'ta Boca Chica kentinde gözaltına alındı.

Marc Feren Claude Biart, bugün ülkesine iade edilerek, güvenlik güçleri eşliğinde Milano'ya getirildi.

Biart hakkında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasından 2014'ten bu yana yakalama emri bulunuyordu.

Diğer yandan, İtalyan güvenlik güçleri, bugün Portekiz'in başkenti Lizbon'da Ndrangheta'nın bir başka önde gelen ve aranan isimi 43 yaşındaki Francesco Pelle'nin teşhis edilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yakalanmasını sağladı.

İtalya'da Kalabriya bölgesinin hakim suç örgütü olan Ndrangheta'nın, Avrupa uyuşturucu ticaretinin kontrolü sayesinde yıllar içinde İtalya'nın en güçlü ve en zengin mafyası haline geldiği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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