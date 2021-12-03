İtalyan Heyet Malatya'da İncelemelerde Bulundu

MALATYA (Habermetre) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda İtalyan gazeteciler Malatya Arslantepe Höyüğünde incelemelerde bulundular.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğiyle işbirliği halinde Malatya'ya davet edilen Archeo dergisinden Andreas Steiner, Espresso dergisinden Gianfrancesco Turano, Archeologia Viva dergisinden Giulia Prunetti, Artribune dergisinden Giulia Gioume, Finestra Sull'Arte gazetesinden Michela Bassonello ile Domani gazetesinden Aart Heering 30 Kasım'da İstanbul'a gelen heyet buradan Şanlıurfa'ya geçip Göbeklitepe ve Karahantepe'yi gezdiler. Daha sonra ilimize gelen basın mensuplarına1976 yılında çalışmaya başlayan ve 1990'dan 2019'a kadar Arslantepe'de ki kazıları yöneten Prof. Dr. Marcella Frangipane tarafından Arslantepe gezdirilerek yaklaşık 7 bin yıl önce ilk kez yerleşilen Arslantepe'deki tarihsel süreci, höyüğün UNESCO Dünya Miras Listesine girmesini sağlayan bilimsel bulgu, belge ve bilgileri aktardı, anıtlar, eserler ve kazıların tarihçesi hakkında bilgi verildi.

Heyet ayrıca ziyaret kapsamında, Malatya Arkeoloji Müzesi ile Şire Pazarını gezdi.

Roma ve Milano merkezli arkeoloji dergileri ile gazetelerde görev yapan basın mensupları için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan düzenlenen yemeğe eski devlet bakanlarından Kürşad Tüzmen, Vali Aydın Baruş ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder katıldı.

Malatya'daki incelemelerini tamamlayan heyet, 3 Aralık Cuma günü İtalya'ya dönüş yaptı.

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