İtalyan gazeteci Ivan Zazzaroni "Avrupa Süper Ligi" krizini değerlendirdi

İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden Corriere dello Sport'un genel yayın direktörü Ivan Zazzaroni, Avrupa'da 12 büyük takımın gündeme getirdiği "Avrupa Süper Ligi" girişiminin çok büyük bir proje olarak sunulurken, balon gibi söndüğünü belirtti.

İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden Corriere dello Sport'un genel yayın direktörü Ivan Zazzaroni, Avrupa'da 12 büyük takımın gündeme getirdiği "Avrupa Süper Ligi" girişiminin çok büyük bir proje olarak sunulurken, balon gibi söndüğünü belirtti.

Deneyimli İtalyan gazeteci Zazzaroni, futbol dünyasını sarsan "Avrupa Süper Ligi" girişimine yönelik gelişmeleri, AA muhabirine değerlendirdi.

Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün, 18 Nisan'ı 19 Nisan'a bağlayan gece yarısı yaptığı "Avrupa Süper Ligi" açıklaması ve sonrasında yaşananlara ilişkin Zazzaroni, "Biri bana, böyle bir şeyin yaşanacağını daha önce anlatsaydı, inanamazdım. Dünya futbolunun başındaki FIFA ve UEFA da dahil herkesi katarak söylüyorum; inanılmaz bir şeye gözlemci olarak katıldık. Bu bir trajedi değil ama tuhaf bir durumdu." dedi.

Zazzaroni, şu son iki gün içinde olup bitenlere dikkati çekerek, "Avrupa futbolunu terk etme tehditlerinden, (Emmanuel) Macron, Boris Johnson, (Mario) Draghi gibi siyasilerin, hükümetlerin müdahalesine kadar… İki günde dünyanın en büyük başkanları, yöneticileri tarafından yapılmış büyük bir proje bir balon gibi söndü. Ben 40 yıldır böyle bir şey görmedim." diye konuştu.

Bu 12 kulübün temel çıkış ilkelerinde aslında bir yanlış olmadığını dile getiren Zazzaroni, "Onlar diyor ki, biz milyarlarca avroya bu şovu üretiyoruz. Üst düzey kulüpler yıllardır, üst düzey takımların ligi fikrini konuşur. 1987'den bu yana Silvio Berlusconi de konuşuyordu. 2000, 2016'ya kadar G8, G12 gibi oluşumları denedi. Bize farklı bir işleyiş olmalı, bazı garantiler verilmeli; katılım hakkı verilmeli, biz büyük yatırımlar yapıyoruz o halde Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmeliyiz gibi . Fikir tamamen buradan doğuyor. Riski sıfırlama isteğinden kaynaklanan bir girişimdi aslında. Fakat buna yönelik izlenen yol inanılmazdı. Neredeyse amatörceydi." ifadelerini kullandı.

"Bu konun üzerinde durulmalı. diyen Zazzaroni, bugün kurumların, bunların kulüplerin borçlarına yönelik kontrollerinin eksik kalmasından bunların yaşandığını, yeni bir şeyler ve reform yapmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

"Bu macera bitti"

Zazzaroni, dün Inter ve Milan'ın da Avrupa Süper Ligi oluşumundan geri çekilmesini, "Bu macera bitti." ifadesiyle değerlendirdi.

Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından Juventus kulübünün başkanı Andrea Agnelli ile önceki gün röportaj yapan ve kendisini bu projeye inanmış bir şekilde gördüğünü aktaran Ivan Zazzaroni, "20 büyük takımın olduğu bu şampiyonayı dünyanın en güzel gösterisi olarak sunuyordu. Daha sonra gelen büyük siyasi baskılar neticesinde önce İngilizler, ardından İspanyollar, projeyi terk etmek zorunda kaldı. Sonra Inter, daha sonra da Milan terk etti. Geride kimse kalmadı. Sonrasında bütünüyle bir başarısızlık ortaya çıktı ki bu sadece Agnelli'nin değil, herkesindir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu girişime katılan takımlar için bir ceza beklemediğini de ifade eden Zazzaroni, sözlerini şöyle tamamladı:

"UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in de kimseyi cezalandırmayacaklarını söyledi. Ben, UEFA ve FIFA'nın hadisenin bu noktaya ulaşmasında nerede hata yaptıklarını anlayacaklarını ümit ediyorum. Şampiyonlar Ligi finali, bu sene kesinlikle İstanbul'da oynanacak. Ne yazık ki; ne bir İtalyan ne bir Türk takımı finalde."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin