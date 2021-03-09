İtalyan DJ'in Göbeklitepe'de sahne alması tepkiye neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İtalyan DJ'in Göbeklitepe'de sahne alması tepkiye neden oldu

09.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:46
İtalyan DJ'in Göbeklitepe'de sahne alması tepkiye neden oldu

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de, İtalyan DJ Deborah de Luca'nın performans gösterisi düzenlemesi tepkiye neden oldu.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de, İtalyan DJ Deborah de Luca'nın performans gösterisi düzenlemesi tepkiye neden oldu.

Şanlıurfa'da İtalyan DJ Deborah de Luca, Göbeklitepe'de performans gösterisi yaptı. Luca'nın Göbeklitepe'de sahne aldığı anlar, YouTube kanalında da canlı yayınlandı. Tarihin sıfır noktasında lazer ışıkları gösterisinde çaldığı müzik eşliğinde dans eden Deborah de Luca'nın bu performansına bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Göbeklitepe ören yerinin eski kazı başkanı olan ve 7 yıl önce hayatını kaybeden Alman Arkeolog Klaus Schmidt'in eşi Çiğdem Köksal Schmidt de Göbeklitepe'de düzenlenen programa tepki gösterdi. Schmidt sosyal medya hesabından, "İçim sızlıyor, nefesim daralıyor. Göbeklitepe'yi koruyarak, on binlerce yıla saygıyla ziyaretçiye açmak bu mu? Çok üzgünüm, kelimeleri bulamıyorum artık anlatmak için" paylaşımında bulundu.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)

İtalyan DJ'in Göbeklitepe'de sahne alması tepkiye neden oldu
İtalyan DJ'in Göbeklitepe'de sahne alması tepkiye neden oldu
İtalyan DJ'in Göbeklitepe'de sahne alması tepkiye neden oldu
İtalyan DJ'in Göbeklitepe'de sahne alması tepkiye neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Meral Akşener Pervin Buldan Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Esra Dermancıoğlu
Spor Arda Turan Mesut Özil Mesut Bakkal Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalyan DJ'in Göbeklitepe'de sahne alması tepkiye neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 11:52:26. #1.16#
title