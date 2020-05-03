İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya ve İngiltere'de son rakamlar açıklandı. Buna göre; İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 174 artarak 28 bin 884'e, İngiltere'de ise 315 artarak 28 bin 446'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en çok can kaybının kayda geçtiği Avrupa ülkelerinden olan İtalya ve İngiltere'de, son 24 saatte gerçekleşen vaka sayıları açıklandı.

Buna göre; İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 174 artarak 28 bin 884'e, İngiltere'de ise 315 artarak 28 bin 446'ya yükseldi.