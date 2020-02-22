İtalya, Türkiye'den Libya'ya silah taşıdığı iddia edilen kargo gemisinin kaptanını gözaltına aldı
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İtalya, Türkiye'den Libya'ya silah taşıdığı iddia edilen kargo gemisinin kaptanını gözaltına aldı

İtalya'da, Türkiye'den Libya'ya, Birleşmiş Milletlerin ambargosunu ihlal ederek silah taşıdığı şüphesiyle Cenova limanında durdurulan Lübnan bayraklı kargo gemisinin kaptanı gözaltına alındı.

22.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:54
İtalya, Türkiye'den Libya'ya silah taşıdığı iddia edilen kargo gemisinin kaptanını gözaltına aldı

'den 'ya Birleşmiş Milletler'in ambargosunu ihlal ederek silah taşıdığı şüphesiyle Cenova limanında durdurulan Lübnan bayraklı kargo gemisinin kaptanı 'da gözaltına alındı.


Savcılıktan cuma günü yapılan açıklamada, Bana isimli kargo gemisinin kaptanı Lübnanlı Joussef Tartiussi'nin çarşamba günü, gemi mürettebatının ifadesini etkilemek ve kanıtları gizlemeye çalışmak suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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