İtalya'nın tamamı koronavirüs salgını nedeniyle 'kırmızı bölge' ilan edildi Covid-19 bulaşanların sayısının 9 bin 172, ölü sayısının ise 463'ü bulduğu İtalya'da Başbakan Conte, başbakanlık sarayı Chigi'de düzenlediği basın toplantısıyla, Bakanlar Kurulu olarak aldıkları ve bu akşamki kararnameyle bütün ülkede yürürlüğe girecek olağanüstü kararları duyurdu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını ve ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını belirterek, "Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz." dedi.

Covid-19 bulaşanların sayısının 9 bin 172, ölü sayısının ise 463'ü bulduğu İtalya'da Başbakan Conte, başbakanlık sarayı Chigi'de düzenlediği basın toplantısıyla, Bakanlar Kurulu olarak aldıkları ve bu akşamki kararnameyle bütün ülkede yürürlüğe girecek olağanüstü kararları duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com