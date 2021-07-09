İtalya İngiltere maçı ne zaman? İngiltere İtalya EURO 2020 Final Maçı ne zaman? EURO 2020 Finali ne zaman? İtalya İngiltere maçı hangi gün, saat kaçta

EURO 2020 heyecanı Final maçıyla son bulmaya hazırlanıyor. Yarı Final mücadelesinde İspanya'yı eleyen İtalya'nın ardından, Danimarka'yı eleyen İngiltere'de final mücadelesinde oynamaya hak kazandı. EURO 2020 Finalinde İtalya ve İngiltere'nin eşleşmesinin ardından en çok konuşular konular arasında yer almakta. Peki İtalya İngiltere EURO 2020 Final Maçı ne zaman? İngiltere İtalya maçı ne zaman? İtalya İngiltere maçı hangi gün, hangi kanalda ve saat kaçta?"