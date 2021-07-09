İtalya İngiltere maçı ne zaman? İngiltere İtalya EURO 2020 Final Maçı ne zaman? EURO 2020 Finali ne zaman? İtalya İngiltere maçı hangi gün, saat kaçta
EURO 2020 heyecanı Final maçıyla son bulmaya hazırlanıyor. Yarı Final mücadelesinde İspanya'yı eleyen İtalya'nın ardından, Danimarka'yı eleyen İngiltere'de final mücadelesinde oynamaya hak kazandı. EURO 2020 Finalinde İtalya ve İngiltere'nin eşleşmesinin ardından en çok konuşular konular arasında yer almakta. Peki İtalya İngiltere EURO 2020 Final Maçı ne zaman? İngiltere İtalya maçı ne zaman? İtalya İngiltere maçı hangi gün, hangi kanalda ve saat kaçta?"
EURO 2020'de final belli oldu. Final mücadelesinde İtalya ve İngiltere EURO 2020 Kupası'nı eve götürmek için mücadele verecek. Futbol severlerin yoğun ilgi duyduğu İtalya İngiltere maçı hakkında detaylar ve maç bilgileri hakkın vatandaşlar arama yapmakta. Kısa süre içerisinde maç detayları internet ve sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alırken, maçın oynanacağı gün ve saat, maçı yönetecek hakem, maçın oynanacağı saha ve İtalye ile İngiltere'nin muhtemel 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
İTALYA İNGİLTERE EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
İtalya ve İngiltere UEFA EURO 2020 Final mücadelesinde Wembley Stadı'nda 11 Temmuz 2021 Pazar günü karşı karşıya gelecek.
İTALYA İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Avrupa Şampiyonası EURO 2020 Final Mücadelesi11 Temmuz 2021 Pazar günü Türkiye Saatiyle 22:00'den itibaren TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.
Maçı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. Kuipers'in yardımcılıklarını yine Hollanda'dan Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İspanyol Carlos Del Cerro Grande olacak.
İTALYA İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL 11'LER!
Dev final mücadelesinde İtalya takımında aşil tendonu sakatlığı yaşayan Leonardo Spinazzola'nın forma giymesi beklenmiyor. Trent Alexander-Arnold ise hazırlık maçları sırasında geçirdiği sakatlık yüzünden kadrodan çıkarılmıştı.
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Luke Shaw, Phillips, Rice, Jadon Sancho, Mount, Sterling, Harry Kane
İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne
EURO 2020 MAÇI ÖNCESİ DETAYLAR!
- Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde görev yapacak ilk Hollandalı hakem olacak.
- Büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde 10'uncu kez finale çıkan İtalya Milli Takımı, bu alanda sadece Almanya'nın (14) gerisinde yer alıyor. 1968'deki ilk finalini kazanan Gök Mavililer, daha sonra bu aşamaya geldiği iki Avrupa Şampiyonası'nda da kupaya uzanamadı (2000 & 2012)
- 1966 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez bir büyük turnuvada (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) finale yükselen İngiltere, bu aşamaya gelmeyi başardığı iki şampiyona arasında en uzun süre geçen ülke konumunda (55 yıl).
- İngiltere, Avrupa Şampiyonası tarihinde finale yükselen 13'üncü ülke olurken; daha önce bu aşamada ilk kez boy gösteren 12 takımın sadece üçü kupayı kazanamadı (1960'ta Yugoslavya, 1980'de Belçika ve 2004'te Portekiz).
- Avrupa Şampiyonası tarihinde iki final kaybeden İtalya (2000 & 2012), bu alanda en yüksek sayıya sahip olan Almanya ve Sovyetler Birliği'nin rekoruna ortak olabilir (üçer).
- Büyük turnuvalar tarihinde 11'inci kez, finalde boy gösteren ülkelerden biri karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Bu statüde final maçına çıkan son iki takım kupayı kazanamazken (Euro 2004'te Portekiz & Euro 2016'da Fransa), daha önceki sekiz finalist ev sahibinden yedisi turnuvayı şampiyon tamamladı (1958 Dünya Kupası'nda İsveç hariç).