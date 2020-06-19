İtalya, iç turizmi teşvik için ailelere 500 euro'ya kadar tatil ikramiyesi verecek
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BBC

İtalya, iç turizmi teşvik için ailelere 500 euro'ya kadar tatil ikramiyesi verecek

İtalya hükümeti, koronavirüs krizinden ağır etkilenen turizm sektörünü canlandırmak amacıyla düşük gelirli hanelere 500 euro'ya kadar tatil ikramiyesi verecek.

İtalya, iç turizmi teşvik için ailelere 500 euro'ya kadar tatil ikramiyesi verecek
19.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:35

İtalya hükümeti, koronavirüs krizinden ağır etkilenen turizm sektörünü canlandırmak amacıyla düşük gelirli hanelere 500 euro'ya kadar tatil ikramiyesi verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre, tatil ikramiyesi programı için 2,4 milyar Euro ayrıldı. Program, yıllık geliri 40 bin euro'nun altında olan haneleri kapsayacak. Üç kişinin üzerindeki ailelere 500 euro, 2 kişilik ailelere 300 euro, tek kişilik hanelere de 150 euro'ya kadar tatil desteği verilecek.

Tatil ikramiyesinden faydalananlar bu desteği, ülke içindeki konaklama tesislerinde Temmuz-Aralık 2020 tarihleri arasında kullanabilecek.

İkramiyenin yüzde 80'i konaklama giderlerinden, yüzde 20'si de gelir vergisi beyanından düşülecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschini, tatil ikramiyesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu hem işletmelere hem de ailelere yardım etmenin bir yolu" dedi.

La Stampa gazetesinde Cuma günü yayımlanan bir ankete göre bu sene tatile çıkmayı planlayan İtalyanların yüzde 52,2'si tatil ikramiyesi istemeyi planlıyor.

İtalya'da turizmin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı yüzde 13 olarak hesaplanıyor.

İtalya hükümeti, Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerinden seyahatlere 3 Haziran'dan bu yana izin veriyor. Ancak pandemi nedeniyle bu sezon özellikle yabancı turist sayısında büyük düşüş yaşanması bekleniyor.

Ulusal Turizm Ajansı'nın (Enit) verilerine göre 2020'de ülkede konaklamalı uluslararası turizmin yüzde 55 azalacağı tahmin ediliyor.

Enit'in hesaplamalarına göre 2019'a göre bu yıl ziyaretçi sayısında 35 milyon, konaklama sayısında da 119 milyon düşüş bekleniyor.

Hükümet, uluslararası turizmdeki düşüşü telafi edebilmek amacıyla İtalyanları tatillerini yurtiçinde geçirmeye teşvik etmeye çalışıyor.

Başbakan Giuseppe Conte de geçen ay yaptığı bir konuşmada halka, "Tatillerinizi İtalya'da yapın, henüz tanımadığınız güzellikleri keşfedin ya da daha önce gördüklerinizi yeniden ziyaret edin" diye seslendi.

BBC

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