İtalya-Fransa seferini yapan yolcu otobüsünde koronavirüs şüphesi
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İtalya-Fransa seferini yapan yolcu otobüsünde koronavirüs şüphesi

İtalya'dan Fransa'ya gelen bir yolcu otobüsü, koronavirüs şüphesiyle Lyon şehrinde durduruldu. Virüs taşıdığından şüphelenilen bir yolcu hastaneye kaldırıldı.

24.02.2020 20:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:57
İtalya-Fransa seferini yapan yolcu otobüsünde koronavirüs şüphesi

'nın Milano şehrinden 'ya gelen bir yolcu otobüsü, şüphesiyle kentinde durduruldu. Sağlık birimleri, İtalyan vatandaşı bir yolcunun koronavirüs taşıdığından şüphelendiklerini belirtti.


Perrache garına çekilen otobüsün çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Otobüsteki yolcular çevredeki diğer yolcuların güvenliğini tehlikeye atmamak adına garın boş bir bölümüne götürüldü. Koronavirüs (Covid-19) taşıdığından şüphelenilen İtalyan vatandaşı ise hastaneye kaldırıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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