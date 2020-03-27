İtalya eski başbakanından AB'ye ağır eleştiri: Yılanlar ve çakallar mağarası İtalya'nın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Matteo Salvini, Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi.

İtalya 'nın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Matteo Salvini Avrupa Birliği 'ni (AB) eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Salvini, AB'yi "Yılanlar ve çakallar mağarası" diyerek eleştirdi.

Salvini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB'den nefret ediyor ve tiksiniyorum. Birlikten ziyade, yılanlar ve çakallar mağarası. Önce virüsü yeneceğiz, sonra dönüp AB'yi düşüneceğiz. Gerekirse teşekkür etmeden ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA