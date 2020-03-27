İtalya eski başbakanından AB'ye ağır eleştiri: Yılanlar ve çakallar mağarası
İtalya'nın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Matteo Salvini, Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi.
27.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:31
İtalya'nın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Matteo Salvini, Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Salvini, AB'yi "Yılanlar ve çakallar mağarası" diyerek eleştirdi.
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Salvini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB'den nefret ediyor ve tiksiniyorum. Birlikten ziyade, yılanlar ve çakallar mağarası. Önce virüsü yeneceğiz, sonra dönüp AB'yi düşüneceğiz. Gerekirse teşekkür etmeden ayrılacağız" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: DHA