İtalya'dan İspanyol Stk Gemisine "Yasa Dışı Göçü Teşvik" Suçlaması

İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) "Proactiva Open Arms"a ait bir gemi İtalyan makamları tarafından Pozzalo limanında el konulurken, söz konusu STK hakkında "yasa dışı göçü teşvik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Sicilya bölgesindeki Katanya savcılığı açtığı soruşturma kapsamında, orta Akdeniz'de sığınmacılara yönelik arama-kurtarma çalışmaları yapan İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisine el koydu.

Geminin, Libya açıklarından kurtardığı 218 sığınmacıyı geçen cumartesi günü Sicilya adasının güneyindeki Pozzallo limanına getirdiği ve savcılığın müdahalesiyle el konulduğu bildirildi.

İtalyan makamlarının, söz konusu İspanyol STK'yı, "Libya'nın 70 mil kadar açığında kurtardığı 218 sığınmacıyı Libya yerine İtalya'ya getirmek ve bu şekilde uluslararası anlaşmaları çiğnemekle suçladığı" belirtiliyor. Katanya Savcılığı ayrıca, Open Arms'ı "Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin yetki alanında rastgele operasyon yapmakla" suçladı.

Bu arada Proactiva Open Arms yetkilileri, "denizde hayat kurtarma operasyonunun bir parçası olarak sadece ihtiyaçların gerektirdiği şekilde hareket ettiklerini" savunuyor.

Katalonya merkezli İspanyol STK'nin kurucusu Oscar Camps, kuruluşun "sığınmacıları kurtarmaya devam edebilmek için başka bir gemiye ulaşmaya çalıştığını" söyledi. Camps, ayrıca gemiye el konulmasının arkasında İtalya'daki seçimlerde oylarını çok ciddi oranda artıran aşırı sağ görüşlü Kuzey Ligi gibi partilerin olduğunu iddia etti.

Kuzey Ligi'nin lideri Matteo Salvini de İspanyol STK gemisine el konulup, soruşturma açılmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "bunun İtalya'ya göçmenlerin gelişini durdurmak için doğru yönde atılmış bir adım olduğunu" ifade etti.

Open Arms, perşembe günü "Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin yetki alanında bulunan" 218 sığınmacıyı kurtarmıştı.

Libya, sığınmacıların kendisine teslim edilmesini talep etmiş ancak Open Arms bunu reddetmişti.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı da cuma günü yaptığı açıklamada, koordinasyonun Libya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağlandığını, Open Arms'ın da bunun farkında olarak sığınmacıları kurtardığını kaydetmişti.

Open Arms'ın sığınmacılarla birlikte İtalya'ya yönelmesinin ardından, İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı, "hava şartlarının kötüleşmesi beklendiği için ve taşıdığı sığınmacıların riskli olduğu düşünülen durumu nedeniyle", Open Arms'ın Pozzallo Limanı'na gelmesine izin verildiğini açıklamıştı.