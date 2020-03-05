İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
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İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı

Koronavirüs İtalya'daki sanat hayatını da oldukça kötü etkiledi. İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüsile ilgili son gelişmeleri Twitter hesabından paylaştı.

05.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 05.03.2020 20:16
İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı

'daki sanat hayatını da oldukça kötü etkiledi. İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu , koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri hesabından paylaştı.

"HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

Bir takipçisi Serra Yılmaz'a, "Umarım sizler iyisinizdir Serra Hanım… Aklım sizde… Hepimize geçmiş olsun" dedi. Yılmaz ise durumun vehametini verdiği cevapla gösterdi:

"Valla bizim sektör battı. 03/04'e dek tiyatro sinema her şey durdu. Perişanız. Ama her şey göreceli hayatta. Sınır geçmeye uğraşan bir sığınmacı da olabilirdim."

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HABER YORUMLARI (3)

  • NEVA:
    Zaten orda yaşadığın için göçmensin. Ama iyi kaliteli bir gocmensin nede olsa italyanca biliyorsun. Suriyeliler de artık Türkçe öğrenmeliler.
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