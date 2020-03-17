İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
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Serra Yılmaz, İtalya, Magazin

İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

İtalya'da yaşayan oyuncu Serra Yılmaz, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaparak "Aç değiliz, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyoruz" dedi.

17.03.2020 08:53 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:50
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 7 binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu. 2 binden fazla kişinin öldüğü İtalya'da yaşayan oyuncu Serra Yılmaz, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"TALİMATLARA UYUN, ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYIN"

Sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda sağlık durumu hakkında açıklama yapan oyuncu şunları söyledi: "İtalya'da salgın biz oyunumuzun turnesindeyken başladı. Ben gayet iyiyim ama izole bir biçimde yaşıyorum. Hepinizin yaptığı ve yapması gerektiği gibi. Birtakım mesajlar geliyor, 'İtalya'da durum nasıl aç mısınız' diye. Hayır, aç değiliz. Marketler, eczaneler, bankalar açık ama zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmıyoruz ve her evden bir kişi çıkıyor. Size uyarım tüm talimatlara uyun. Ellerinizi sık sık yıkayın. Bu hep sizin hem de çevrenizdekiler için çok çok önemli."

"SEKTÖR BATTI, PERİŞANIZ"

Koronavirüsün binlerce can aldığı ülkede yaşayan Serra Yılmaz, "Umarım siz iyisinizdir" diyen bir takipçisine "Valla bizim sektör battı. 03/04'e dek tiyatro sinema her şey durdu. Perişanız. Ama her şey göreceli hayatta. Sınır geçmeye uğraşan bir sığınmacı da olabilirdim" demişti.

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İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Kaynak: Diğer

Haberin Videosu:

İtalya'da yaşayan oyuncu Serra Yılmaz'dan sağlık durumu hakkıında açıklama geldi

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