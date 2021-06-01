İtalya'da son 24 saatte 2 bin 483 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 2 bin 483 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 483 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 483 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 220 bin 304'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 483 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 220 bin 304'e yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 989'a geriledi.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 221 bin 818 korona virüs testi yapıldığı ve 2 bin 483 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 220 bin 304'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 93 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 221'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 10 bin 313 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 225 bin 751 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 44 kişi azalarak 989'a geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 35 milyon 131 bin 484 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 12 milyon 169 bin 81 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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