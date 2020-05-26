İtalya'da Pompeii Antik Kenti yeniden ziyaretçilere açıldı
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İtalya'da Pompeii Antik Kenti yeniden ziyaretçilere açıldı

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2 aydan fazla bir süre kapalı olan dünyaca ünlü antik kenti Pompeii, yeniden ziyarete açıldı.

İtalya'da Pompeii Antik Kenti yeniden ziyaretçilere açıldı
26.05.2020 23:55 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:58

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2 aydan fazla bir süre kapalı olan dünyaca ünlü antik kenti Pompeii, yeniden ziyarete açıldı.

Yeni tip korona virüs salgınında kademeli olarak normale dönüş sürecinin başladığı İtalya'da 2 aydan fazla bir süre kapalı bulunan dünyaca ünlü antik kenti Pompeii, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Ülkede Kolezyum'dan sonra turistler tarafından en çok ilgi gören Pompeii'de ziyaretçilerin girişte ateşleri ölçülerek, belli bir rotayı takip ederek gezmeleri gerektiği ifade edildi. Ünlü antik kentin tamamının 9 Haziran'da açılacağı belirtildi.

Haziran ayına kadar yabancı turistlerin İtalya'ya girişi yasaklanırken, yetkililer yerli turist ile turizmi yeniden canlandırmaya çalışıyor.

Pompeii, yaklaşık 2 bin yıl önce Vesuvius yanardağının patlaması sonucunda volkanik küller altında kalmış, kentte yaşayanlar ve eşyaları küle gömülüp zamanla taşlaşmıştı. - ROMA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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