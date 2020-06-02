İtalya'da Cumhuriyet Bayramı - Cumhurbaşkanı Mattarella'nın ziyaretleri - ROMA/
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın gelişi Resmi törenden detaylar Anıta çelenk bırakılması İtalya Hava Kuvvetleri akrobasi timinin İtalya bayrağı renklerini çizmesi Codogno beldesine gerçekleştirilen ziyaretten detaylar ROMA/CODOGNO - İtalya'da Cumhuriyet'e geçişin 74.
02.06.2020 18:40 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:46
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın gelişi
Resmi törenden detaylar
Anıta çelenk bırakılması
İtalya Hava Kuvvetleri akrobasi timinin İtalya bayrağı renklerini çizmesi
Codogno beldesine gerçekleştirilen ziyaretten detaylar
ROMA/CODOGNO - İtalya'da Cumhuriyet'e geçişin 74. yılı dolayısıyla başkent Roma'da tören düzenlendi.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları vesilesiyle Kovid-19 salgınının başladığı Codogno beldesini ziyaret etti.
Kaynak: AA