İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella Kovid-19 aşısı yaptırdı
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İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella Kovid-19 aşısı yaptırdı

09.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:39
İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella Kovid-19 aşısı yaptırdı

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yaptırdı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yaptırdı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, başkent Roma'daki kitlesel aşılamada sıranın 1941 ve öncesinde doğanlara gelmesiyle Cumhurbaşkanı Mattarella'nın, Lazzaro Spallanzani Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne giderek aşısını olduğu bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, 79 yaşındaki Mattarella'ya, ilaç şirketi Moderna tarafından üretilen Kovid-19 aşısından uygulandığı belirtildi.

Kitlesel aşılamada 27 Aralık 2020'de sağlık çalışanlarından başlatan İtalya'da şu ana kadar 5 milyon 587 bin 592 kişi aşılandı. Bu kişilerin 1 milyon 697 bin 225'ine ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Aşılamaya hızlı giriş yapan ancak sonrasında Avrupa genelinde tedariklerde yaşanan gecikmeler nedeniyle kitlesel aşılamanın yavaşladığı İtalya'da nisan ayından itibaren tedariklerin hızlanması ve yaza kadar aşı olmak isteyen herkesin aşılanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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