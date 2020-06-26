İtalya'da baba-oğula saldıran ayı için ne karar verildi? İtalya'da baba-oğula saldıran ayı öldürüldü mü?
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İtalya'da baba-oğula saldıran ayı için ne karar verildi? İtalya'da baba-oğula saldıran ayı öldürüldü mü?

İtalya'da Peller Dağı'nda ava çıkan 58 yaşındaki Fabio Misseroni ile 28 yaşındaki oğlu Christian, bir ayının saldırısı sonucu yaralandı. Trento Özerk Vilayeti Başkanı Maurizio Fugatti, yaşanan olay sonrası ayı hakkında karar verdi. Peki, İtalya'da baba-oğula saldıran ayı öldürüldü mü? İtalya'da baba-oğula saldıran ayı için ne karar verildi?

İtalya'da baba-oğula saldıran ayı için ne karar verildi? İtalya'da baba-oğula saldıran ayı öldürüldü mü?
26.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:08

Pazartesi günü İtalya'nın kuzeyindeki Trento kenti yakınlarındaki Peller Dağı'nda ava çıktıkları iddia edilen 58 yaşındaki Fabio Misseroni ile 28 yaşındaki oğlu Christian, bir ayının saldırısı sonucu yaralandı. Baba-oğula saldıran ayı hakkında karar verilirkenİtalya'da baba-oğula saldıran ayı için ne karar verildi, İtalya'da baba-oğula saldıran ayı öldürüldü mü gibi konular merak edildi.

İTALYA'DA BABA-OĞULA SALDIRAN AYI İÇİN NE KARAR VERİLDİ?

Pazartesi günü İtalya'nın kuzeyindeki Trento kenti yakınlarındaki Peller Dağı'nda ava çıktıkları iddia edilen 58 yaşındaki Fabio Misseroni ile 28 yaşındaki oğlu Christian, bir ayının saldırısı sonucu yaralandı. Baba-oğula saldıran ayının öldürülmesine karar verildi. Kararı alan Trento Özerk Vilayeti Başkanı Maurizio Fugatti'ye tepkiler sürüyor.

Fabio Misseroni'nin anlatımına göre, ormanlık alanda bir anda karşılarına çıkan ayı, Christian'ı yere düşürdü. Oğlunu kurtarmak için ayının üstüne atlayan baba, ayak bileğinden, kolundan ve elinden yaralandı. Christian ise birkaç çizikle kurtuldu.

Fabio Misseroni, "İkimizi de öldürebilirdi ama mucizevi bir şekilde bir anda gitti" ded

Baba-oğulun yaralandığı olayın ardından Trento Özerk Vilayeti Başkanı Maurizio Fugatti, ayının öldürülmesi talimatı verdi.

Bölgedeki boz ayıların korunmasına yönelik bölgeler arası ve ulusal kurallara rağmen Trento Başkanı'nın bu kararı alması tepki çekti.

İTALYA'DA BABA-OĞULA SALDIRAN AYI ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Aralarında Çevre Bakanı, doğal yaşamı koruma örgütleri ve ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kesimden ayının öldürülmesi kararına itiraz geldi.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ayının öldürülmesi kararının iptali talebiyle internette imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasına bir günden kısa sürede yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Ülkenin en büyük hayvanları koruma derneklerinden ENPA da yerel yönetimi "intikam" hisleriyle hareket etmekle suçladı ve ayıyı öldürme kararını "saçma, haksız ve gerekçesiz" diye eleştirdi.

Çevre örgütleri, dağların ayıların doğal yaşam alanı olduğunu, insanların belli kurallara uyması halinde birlikte yaşamın mümkün olacağını vurguladı.

Söz konusu bölgede 80-100 arası ayının yaşadığı hesaplanıyor. Yerel yönetim bu sayının insanlara risk oluşturacak kadar yüksek olduğunu iddia ediyor.

Ayının öldürülmesine karşı çıkan ünlü isimlerden aktör Alessandro Gassman ise sosyal medyada yazdığı mesajında "Biz 60 milyonuz, Trentino'daki ayılarsa 80 civarı. Onların alanını işgal ettik, yağmaladık, çimentoladık, ormansızlaştırdık, yaktık ve şimdide yavruları olan bir ayıyı tehlikeli bulduğunuz için öldürüyorsunuz. O mu tehlikeli?! Siz acizsiniz, utanın!" dedi.

Binlerce etkileşim alan bu mesaja Çevre Bakanı Sergio Costa da destek verdi. Costa, Gassman'a yanıt olarak "Merhaba Alessandro, sana katılıyorum. (Yerel yönetimi) durdurmak ve bu ayıyı kurtarmak için elimden geleni yapacağım. ya yavrularını koruyan dişi bir ayıysa? Her anne aynı şeyi yapardı. İnsanlara da hayvanlara da saygı duyalım" diye yazdı.

Çevre Bakanı ayrıca bir resmi açıklama yaparak, yerel yönetimin ayının öldürülmesi kararını durdurmak için yasal yolları değerlendireceğini belirtti.

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