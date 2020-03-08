- İtalya'da 16 milyon kişi karantina altına alındı- Toplantılar, dini ve kültürel faaliyetler...
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› - İtalya'da 16 milyon kişi karantina altına alındı- Toplantılar, dini ve kültürel faaliyetler... - Haber
Hükümet, İtalya, Güncel

- İtalya'da 16 milyon kişi karantina altına alındı- Toplantılar, dini ve kültürel faaliyetler...

- İtalya'da 16 milyon kişi karantina altına alındı Toplantılar, dini ve kültürel faaliyetler yasaklandı İtalya'da korona virüsü salgınının hızla yayılması üzerine hükümet, toplam 16 milyon kişinin yaşadığı Lambardiya bölgesi ile 14 kenti karantinaya aldı.

08.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:34
- İtalya'da 16 milyon kişi karantina altına alındı- Toplantılar, dini ve kültürel faaliyetler...

- İtalya'da 16 milyon kişi karantina altına alındı

Toplantılar, dini ve kültürel faaliyetler yasaklandı

ROMA - İtalya'da korona virüsü salgınının hızla yayılması üzerine hükümet, toplam 16 milyon kişinin yaşadığı Lambardiya bölgesi ile 14 kenti karantinaya aldı.

Korona virüsü salgınında ölü sayısının 233'e, vaka sayısının ise 5 bin 883'e ulaştığı İtalya'da hükümet salgının yayılmasına karşı önlem olarak 13 sayfalık bir kararname yayınladı. Kararname maddelerini açıklayan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, maddelerin 3 Nisan tarihine kadar geçerli olacağını söyledi. Kararnamede toplam 16 milyon kişinin yaşadığı Lombardiya bölgesi ile Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso ve Venedik kentlerinin karantinaya alındığı belirtildi. Kararnamede karantinaya alınan bölgelerde yaşayanların seyahat etmemeleri ve gerekli olmadıkça bulundukları bölgelerde kalmaları uyarıları yapılırken, korona virüsü nedeniyle karantinaya alınan kişilerin evlerinden ayrılmasının yasaklandığı belirtildi.

Toplantılar yasaklandı

Karantinadaki bölgelerde kültürel etkinlikler, dini faaliyetler, spor faaliyetleri ve fuarlar dahil özel veya resmi tüm organize edilen toplantılar da askıya alındı. Sinemalar, müzeler, tiyatrolar, dans okulları, bahis salonları ve gece kulüplerinin kapatılması emri verildi. Kayak merkezlerinin kapatılmasının yanı sıra cenaze törenleri de dahil olmak üzere tüm dini ve diğer törenler de askıya alındı. Okullar ve üniversitelerde eğitime ara verildi.

Restoranlar ve barlara kısıtlama

Barlar ve restoranların yalnızca sabah 6'dan akşam 6'ya kadar açık kalabileceği ifade edilirken, masalar arasında en az 1 metre güvenli mesafe bulunması zorunluluğu getirildi. Kurallara uyulmadığı takdirde işletmelerin askıya alınacağı bildirildi.

Kararnamenin resmi olarak yayınlanmadan önce basına sızdırılması nedeniyle paniğe kapılan halkın ise bölgeyi terketmeye çalıştığı belirtildi.

- İtalya'da 16 milyon kişi karantina altına alındı- Toplantılar, dini ve kültürel faaliyetler...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- İtalya'da 16 milyon kişi karantina altına alındı- Toplantılar, dini ve kültürel faaliyetler...

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haber
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haber
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Emrah Levent Can Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor İrfan Can Okan Buruk Ersun Yanal Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Avrupa Yunanistan Denizlispor Spor Toto Süper Lig
Şu an buradasınız: - İtalya'da 16 milyon kişi karantina altına alındı- Toplantılar, dini ve kültürel faaliyetler... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 19:03:40. #1.15#