İtalya'da 16 milyon kişi karantina altına alındı
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Hükümet, İtalya, 3. Sayfa

İtalya'da 16 milyon kişi karantina altına alındı

İtalya'da korona virüsü salgınının hızla yayılması üzerine hükümet, toplam 16 milyon kişinin yaşadığı Lambardiya bölgesi ile 14 kenti karantinaya aldı.

08.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:09
İtalya'da 16 milyon kişi karantina altına alındı

İtalya'da korona virüsü salgınının hızla yayılması üzerine hükümet, toplam 16 milyon kişinin yaşadığı Lambardiya bölgesi ile 14 kenti karantinaya aldı.


Korona virüsü salgınında ölü sayısının 233'e, vaka sayısının ise 5 bin 883'e ulaştığı İtalya'da hükümet salgının yayılmasına karşı önlem olarak 13 sayfalık bir kararname yayınladı. Kararname maddelerini açıklayan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, maddelerin 3 Nisan tarihine kadar geçerli olacağını söyledi. Kararnamede toplam 16 milyon kişinin yaşadığı Lombardiya bölgesi ile Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso ve Venedik kentlerinin karantinaya alındığı belirtildi. Kararnamede karantinaya alınan bölgelerde yaşayanların seyahat etmemeleri ve gerekli olmadıkça bulundukları bölgelerde kalmaları uyarıları yapılırken, korona virüsü nedeniyle karantinaya alınan kişilerin evlerinden ayrılmasının yasaklandığı belirtildi.


Toplantılar yasaklandı


Karantinadaki bölgelerde kültürel etkinlikler, dini faaliyetler, spor faaliyetleri ve fuarlar dahil özel veya resmi tüm organize edilen toplantılar da askıya alındı. Sinemalar, müzeler, tiyatrolar, dans okulları, bahis salonları ve gece kulüplerinin kapatılması emri verildi. Kayak merkezlerinin kapatılmasının yanı sıra cenaze törenleri de dahil olmak üzere tüm dini ve diğer törenler de askıya alındı. Okullar ve üniversitelerde eğitime ara verildi.


Restoranlar ve barlara kısıtlama


Barlar ve restoranların yalnızca sabah 6'dan akşam 6'ya kadar açık kalabileceği ifade edilirken, masalar arasında en az 1 metre güvenli mesafe bulunması zorunluluğu getirildi. Kurallara uyulmadığı takdirde işletmelerin askıya alınacağı bildirildi.


Kararnamenin resmi olarak yayınlanmadan önce basına sızdırılması nedeniyle paniğe kapılan halkın ise bölgeyi terketmeye çalıştığı belirtildi. - ROMA

Kaynak: İHA

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