Son dakika haberi! İtalya Başbakanı Draghi'den İklim Zirvesi'nde yeni dönem vurgusu
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Son dakika haberi! İtalya Başbakanı Draghi'den İklim Zirvesi'nde yeni dönem vurgusu

Son dakika haberi! İtalya Başbakanı Draghi'den İklim Zirvesi'nde yeni dönem vurgusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi: ABD'de düzenlenen İklim Zirvesi'nde konuşan İtalya Başbakanı Mario Draghi, yeni dönem vurgusu yaparak, "Gidişatı tersine çevirmeli ve bunu yakın zamanda yapmalıyız" dedi.

ABD'de düzenlenen İklim Zirvesi'nde konuşan İtalya Başbakanı Mario Draghi, yeni dönem vurgusu yaparak, "Gidişatı tersine çevirmeli ve bunu yakın zamanda yapmalıyız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 26 Mart'ta 40 ülke liderine ve Avrupa Birliği'ne (AB) İklim Zirvesi davetinin ardından ABD'nin ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen İklim Zirvesi, Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in açılış konuşması ile başladı. Zirve'ye katılım sağlayan liderler arasında yer alan İtalya Başbakanı Mario Draghi, Biden'a zirvenin düzenlemesi için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür ederek, yeni bir dönem vurgusu yaptı. Draghi, "Tam bir değişiklik. Şimdi bu mücadeleyi birlikte kazanacağımıza eminiz" ifadelerini kullanarak, Covid-19 salgını ile savaşırken dünyanın karşı karşıya olduğu iklim değişikliği krizini gözden kaçırmaması gerektiğini vurguladı.

İtalyan Başbakan, "Paris Anlaşması'nda küresel ısınmayı sanayi öncesi dönem seviyelerine kıyasla 1,5 santigrat derece ile sınırlandırma sözü verdik. Ancak o zamandan beri yaptığımız eylemler yetersiz kaldı" dedi.

PANDEMİ DAHA ÇEVRECİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN FIRSAT

Mevcut politikalar ışığında seviyenin 3 dereceye ulaşacağı uyarısında bulunan Draghi, "Gidişatı tersine çevirmeli ve bunu yakın zamanda yapmalıyız" ifadelerini kullanarak, Covid-19 pandemisinin oluşturduğu ekonomik sıkıntının giderilmesi için Avrupa Birliği (AB) nezdinde tasarlanan mali planların daha çevreci ve sürdürülebilir bir büyüme modeli izlemek için fırsat tanıdığına dikkat çekti.

İtalya'nın yeşil altyapı, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir mobiliteye 70 milyar euro aktaracağını ifade eden Draghi, ülkesinin bu yıl yürüteceği G20 Başkanlığı çerçevesinde ortak bir İklim ve Enerji Bakanları Toplantısı yapmayı önerdiğini dile getirdi. Draghi, "Şimdi harekete geçmek istiyoruz, daha sonra pişman olmak istemiyoruz" dedi.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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