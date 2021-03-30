İtalya Başbakanı Draghi AstraZeneca'nın Covid-19 aşısını yaptırdı
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İtalya Başbakanı Draghi AstraZeneca'nın Covid-19 aşısını yaptırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İtalya Başbakanı Draghi AstraZeneca'nın Covid-19 aşısını yaptırdı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, ilaç şirketi AstraZeneca'nın ürettiği korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

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İtalya Başbakanı Mario Draghi, ilaç şirketi AstraZeneca'nın ürettiği korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Korona virüse karşı aşı olan dünya liderlerinin sayısı artıyor. İtalya Başbakanı Mario Draghi, Lazio bölge yönetimi tarafından hazırlanan aşılama takviminde öngörüldüğü üzere Roma Termini garına kurulan merkezde eşi Maria Serenella Cappello ile AstraZeneca tarafından üretilen korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

İtalya, kısa süre önce kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alan ülkeler arasında yer alıyordu. Çoğu ülke, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) "faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu" açıklamasının ardından tekrar aşıyı kullanmaya başladı.

Yaklaşık 60 milyon nüfuslu İtalya'da 3.4 milyon kişi aşının iki dozunu yaptırırken, 3.6 milyon kişi ise ilk dozu aldı. Ülkede günde yaklaşık 250 bin doz aşı yapılırken, Başbakan Draghi bu sayının Nisan ayında ikiye katlanacağını açıklamıştı. - ROMA

İtalya Başbakanı Draghi AstraZeneca'nın Covid-19 aşısını yaptırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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