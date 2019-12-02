İsviçre'deki trafik kazasında ölen 3 kişinin cenazesi Tunceli'de toprağa verildi

02.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:56

İsviçre'de meydana gelen trafik kazasında ölen 3 kişinin cenazesi, Tunceli'de defnedildi.

İsviçre'de 27 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Erdem (64), eşi Naciye Erdem (55) ile akrabaları Bülent Kılıç'ın (42) cenazesi dün hava yolu ile Erzincan'a getirildi.

Bu kişiler için kentteki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Cemevi'nde tören düzenlendi.

Törene, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, bazı siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ölenlerin cenazesi daha sonra kılınan cenaze namazının ardından götürüldükleri Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Doğanpınar köyü mezarlığında toprağa verildi.

İsviçre'de işçi olarak çalışan Mehmet Erdem, 27 Kasım'da emeklilik evraklarını almak için kendi kullandığı otomobille Zürih kentine gitmek üzere yola çıkmıştı.

Erdem yönetimindeki araç arkadan gelen bir otomobilin çarpmasıyla önünde giden tıra vurmuştu. Olayda, araçta sıkışan Mehmet Erdem'in yanı sıra yanındaki eşi Naciye ve akrabası Bülent Kılıç hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA