İsveç'te son 24 saatte koronavirüsten 2 ölüm İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 2 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 2 bin 194'e çıktı.

Ülkede bir günde 2 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 194'e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 463 artarak, 18 bin 640'a çıkarken; 1005 kişini de iyileştiği belirtildi.

Kaynak: DHA