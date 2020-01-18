İsveç'te istasyonun dev ekranında müstehcen görüntüler yayınlandı; siber saldırı şüphesi var
Haberler » Dünya » İsveç'te istasyonun dev ekranında müstehcen görüntüler yayınlandı; siber saldırı şüphesi var - Haberler

İsveç'te istasyonun dev ekranında müstehcen görüntüler yayınlandı; siber saldırı şüphesi var

İsveç’in güney kenti Kalmar’da istasyonunda yolculara bilgiler veren dev bir ekranda yaklaşık 15 dakika boyunca pornografik içerikli bir video yayınlandı. Talihsiz olay ancak teknisyenlerin müdahalesi ile son buldu

18.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:28
İsveç'te istasyonun dev ekranında müstehcen görüntüler yayınlandı; siber saldırı şüphesi var

'in güney kenti Kalmar'da tren istasyonda bulunan yolcular beklenmedik bir manzara ile karşılaştı.


Perşembe günü, Kalmar istasyonunda yolculara bilgiler veren dev bir ekranda yaklaşık 15 dakika boyunca pornografik içerikli bir yayınlandı. Talihsiz olay ancak teknisyenlerin müdahalesi ile son buldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri