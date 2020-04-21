İsveç'te Hitler'in doğum gününde Nazi bayrağı açılmasına soruşturma Adolf Hitler'in doğum gününde, İsveç'in Blekinge, Skane ve Östergötland bölgelerine bağlı birçok şehirde kimliği bilinmeyen kişiler tarafından Nazi bayrakları açıldı.

Adolf Hitler'in doğum gününde, İsveç'in Blekinge, Skane ve Östergötland bölgelerine bağlı birçok şehirde kimliği bilinmeyen kişiler tarafından Nazi bayrakları açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, Linköping, Kisa, Karlskrona, Karlshamn, Hässleholm, Malmö, Motala kentlerindeki büyük meydanlar ve resmi binaların yakınlarındaki direklere Nazi bayrağı çekildi. Güney İsveç Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Patric Fors, konuya ilişkin birçok şikayet aldıklarını ve bayrakları hemen indirdiklerini söyledi. Fors, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını sözlerine ekledi. Kaynak: AA