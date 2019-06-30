İsveç'te hastane mescidine çirkin saldırı

İSVEÇ'in Göteborg kentinde Mölndal Hastanesindeki mescide giren saldırgan, içeriye şekerli içecek döküp mescitteki Kuran'ı Kerim'in sayfalarını yırttı. Saldırıya tepki gösteren Göteborg Camisi Derneği, sosyal medya hesabından yayımladığı basın açıklaması ile olayı kınadı. Saldırgan veya saldırganların mescitte bulunan Kuran-ı Kerimlerin sayfalarını yırttığı belirtilen açıklamada, Kuran-ı Kerim'in ve mescitte bulunan halının üzerine şekerli içecek döktükleri de belirtildi.

KIRDI VE İNCİTTİ

Bu durumun Müslümanları çok incittiği vurgulanan açıklamada, "Bu saldırı sonrası Müslümanlar kendilerini kırgın ve incinmiş hissetti. Hastanede tedavi gören Müslüman hastalar bu mescitte manevi destek görüyor ve dua ediyor. Bir hastanede hastaların manevi destek gördüğü bir mescidi harap etmek saldırganların ne kadar nefret dolu kişiler olduğunu gösteriyor" ifadeleri kullanıldı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.